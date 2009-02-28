Объявлены обладатели французской кинопремии "Сезар"

Лучшим фильмом прошлого года во Франции признана картина "Серафин" ("Seraphine") режиссера Мартина Прово (Martin Provost), повествующая о французской художнице-самоучке Серафин Луиз из Санли, сообщает агентство Франс Пресс.

Торжественная церемония вручения кинопремии "Сезар" прошла в Париже в пятницу.

Лучшим режиссером члены Французской академии кинематографических искусств признали Жана-Франсуа Рише (Jean-Francois Richet), снявшего фильм "Mesrine" ("Мерин", в американском прокате "Враг общества №1") - биографическую криминальную дилогию о французском гангстере Жаке Мерине.

Среди претендентов на лучшую мужскую роль обладателем "Сезара" стал Венсан Кассель (Vincent Cassel), снявшийся в фильме "Мерин".

Cреди женщин победила исполнительница главной роли в картине "Серафин" Иоланда Моро (Yolande Moreau).

Лучшим фильмом на иностранном языке стал "Вальс с Баширом" ("Valse avec Bachir", "Waltz With Bashir") израильского режиссера Ари Фольмана (Ari Folman).

Специальная премия "Сезар" за выдающуюся карьеру в кинематографе была вручена прославленному американскому актеру Дастину Хоффману.

Вел церемонию, вот уже восьмой год подряд проходящую в парижском Театре Шатле, телеведущий, режиссер, актер и сценарист Антуан де Кон.

Премия "Сезар" присуждается во Франции в феврале-марте каждого года по итогам голосования членов Французской академии кинематографических искусств. Созданная в 1974 году Академия объединяет на сегодняшний день более 3500 членов, среди которых - представители двенадцати различных профессий киноиндустрии, а также видные деятели, поддерживающие развитие индустрии кино во Франции.

РИА “Новости”