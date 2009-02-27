Двух людей Карпачевой поймали на браконьерстве в чернобыльской зоне

Сегодня днем сотрудники милиции задержали в чернобыльской 30-километровой зоне двух должностных лиц Главного управления секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Согласно информации собеседника агентства, из показаний задержанных выяснилось, что они попали на запрещенную территорию на автомобиле УАЗ-469, за рулем которого находилось частное лицо.

В багажнике автомобиля было выявлено и изъято мясо лосенка, которого задержанные застрелили из карабинов, зарегистрированных в Киеве.

Согласно информации источника агентства, задержание должностных лиц произошло во время их попытки выехать на автомобиле на одну из автодорог Чернобыльской зоны.

Пока у задержанных взято объяснение. Готовятся материалы для привлечения их к административной ответственности за незаконное пребывание в зоне, а также готовятся материалы для передачи их в прокуратуру для решения вопроса о привлечении задержанных к уголовной ответственности за браконьерство.

Мясо убитого животного передано экспертам для установления наличия или отсутствия в нем радионуклидов.

Также выясняется, куда «охотники» пытались деть мясо.