"Ну вы и зажгли!": у лидера "Океана Эльзы" на концерте сгорели джинсы (фото)

14:09, 31 мая 2017
Общество
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"Океан Эльзы" выступил в Ивано-Франковске.

Вакарчук выступил во Франковске / twitter.com/s_vakarchuk

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил в Ивано-Франковске. Об этом певец написал в своем Twitter.

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"Франковск! Ну вы и зажгли! Джинсы сгорели! Еле сам спасся!" - подписал фото сгоревших джинсов певец.

На фото, сделанных во время концерта, Вакарчук в целых джинсах. Подробностей инцидента певец не сообщает.

"А если серьезно - исторический концерт, Франковск! Ни больше, ни меньше!" - добавил позже музыкант.

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Теги: #джинсы Вакарчука#концерт Океана Эльзы