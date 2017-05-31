"Ну вы и зажгли!": у лидера "Океана Эльзы" на концерте сгорели джинсы (фото)
"Океан Эльзы" выступил в Ивано-Франковске.
Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил в Ивано-Франковске. Об этом певец написал в своем Twitter.
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"Франковск! Ну вы и зажгли! Джинсы сгорели! Еле сам спасся!" - подписал фото сгоревших джинсов певец.
Франківськ! Ну ви і запалили! Джинси згоріли! Ледве сам врятувався! pic.twitter.com/yDvXyvf93g— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 мая 2017 г.
На фото, сделанных во время концерта, Вакарчук в целых джинсах. Подробностей инцидента певец не сообщает.
"А если серьезно - исторический концерт, Франковск! Ни больше, ни меньше!" - добавил позже музыкант.
А якщо серйозно-історичний концерт,Франківськ! Ні більше, ні менше!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 мая 2017 г.