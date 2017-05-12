В Одесской области за взятку в 2 тысячи долларов задержаны глава РГА и посредник

В Одесской области сегодня по подозрению в получении взятки 2 тыс. долл. задержаны глава Килийской районной государственной администрации Виктор Греков и посредник.

Читайте такжеВ Киевской области задержали сельского голову на взятке в 250 тысяч евро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в пятницу сотрудники прокуратуры области совместно с полицией разоблачили во взяточничестве председателя Килийского райгосадминистрации и его сообщницу - главного специалиста.

Установлено, что специалист требовала более 2 тыс. долл неправомерной выгоды от гражданина за возобновление договора аренды на земельный участок площадью 2 га.

Читайте такжеВ Одессе на взятке в 75 тысяч долларов задержаны сотрудники "Военторгсервиса"

«Работник государственного органа сообщила, что все действия и сумму она согласовала с руководителем райгосадминистрации. Во время передачи второго транша в 1,3 тыс. долл. задержана специалист-посредник. У председателя райгосадминистрации в кабинете найдено и изъято 500 долл. ранее оговоренной суммы», - говорится в сообщении.

Указанные лица в настоящее время задержаны. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области.