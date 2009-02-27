ВОЗ призывает Европу не отказываться от вакцинации детей против кори

Всемирная организация здравоохранения призывает европейские страны не отказываться от вакцинации детей против кори.

За последние 12 месяцев в странах европейского региона Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было зарегистрировано свыше 8 тыс. случаев заболеваний корью, сообщается на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

При чем на шесть стран Западной Европы: Австрию, Германию, Испанию, Италию, Великобританию и Швейцарию, а также Израиль приходится 86% всех этих случаев.

Как отмечает ВОЗ, причиной такой ситуации является снижение масштабов иммунизации, связанное с настороженным отношением родителей к прививкам против кори.

Сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ призвало страны региона принять незамедлительные меры по активизации национальных программ иммунизации, особенно против кори. Эксперты предупреждают, что корь может приводить не только к серьезным осложнениям, например, к пневмонии и энцефалиту, но и к летальным исходам.

По данным ВОЗ, в 2005-2008 годах в регионе было зарегистрировано 25 случаев смерти от кори.

«Сегодня мы располагаем безопасной и эффективной вакциной для предупреждения кори, но наши дети продолжают умирать от этой болезни. Такое положение дел недопустимо», - заявила заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ. При этом она констатировала, что в регионе удалось добиться существенного прогресса в борьбе с этой болезнью, когда все страны были очень близки к полной ликвидации кори к 2010 году. Однако в 2008 году число случаев заболевания корью в регионе по сравнению с уровнями 2007 года резко возросло.

В целом, в европейском регионе ВОЗ свыше полумиллиона детей не вакцинированы от инфекционных заболеваний и, таким образом, не защищены от них.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая 2008 года, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.

При этом министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ в ноябре 2008 года заявил, что вакцинация от кори в Украине не будет возобновлена, пока не будет гарантирована безопасность этого процесса.