Власти США придумали стресс-тест для банков

Власти США объявили о создании так называемых "стресс-тестов" для проверки банковской системы на устойчивость к потрясениям во время кризиса и рецессии в экономике. Об этом сообщает AFP.

Стресс-тесты призваны выявить, способен ли тот или иной банк функционировать в условиях экономического спада, пишет The Wall Street Journal. Для этого аналитики разработали примерный сценарий подобного спада, согласно которому, к примеру, уровень безработицы превысит десять процентов, а цены на жилье упадут на 25 процентов.

Указанные тесты должны помочь правительству определить, требуется ли господдержка банкам, чьи активы превышают сто миллиардов долларов. Таким образом власти также смогут избежать ненужного расходования средств, которые будут направлены на стабилизацию финансового сектора США.

В общей сложности администрация США выделит на поддержку банковской системы страны около двух триллионов долларов, напоминает Лента.ру. При этом в рамках оздоровления сектора страны будет сформирован так называемый "плохой" банк, который будет аккумулировать "проблемные" активы других финансовых институтов. Этому банку власти могут выделить до триллиона долларов на выкуп этих активов.