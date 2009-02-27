Молдавия и Украина создают еврорегион "Днестр"

Молдавия и Украина примут участие в трансграничном проекте по созданию еврорегиона "Днестр". Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве Молдавии, речь об этом шла на встрече замминистра местного публичного управления Молдавии Раду Кэруцэ с представителями посольства Украины в Кишиневе, а также руководством местной публичной администрации населенных пунктов Молдавии и Украины. Планируется, что в еврорегион "Днестр" войдут Флорештский, Дондюшанский, Шолдэнештский, Сорокский и Каменский районы Молдавии и Винницкая область Украины.

Еврорегион "Днестр" позволит создать благоприятные условия для укрепления сотрудничества Молдавии и Украины в области социального, экономического и культурного развития за счет привлечения европейских фондов. Создание еврорегиона "Днестр" предусматривает стимулирование местных публичных властей с обоих берегов Днестра к участию в привлечении дополнительных фондов, выделенных Европейской комиссией посредством трех инструментов финансирования: Трехсторонней операционной программы Румыния-Украина-Молдавия с бюджетом 126 млн евро, Программы стран Черноморского бассейна на 2007-2013 гг. с общим бюджетом 18 млн евро и Программы трансграничного сотрудничества для Юго-Восточной Европы с бюджетом 2 млн евро.

Создание еврорегиона "Днестр" позволит создать гибкую структуру совместного менеджмента, что будет способствовать развитию трансграничной торговли Молдавии и Украины, продвижению туризма, укреплению культурного и социального сотрудничества и взаимодействию в области окружающей среды и др.

Посол Украины в Молдавии Сергей Пирожков подчеркнул, что процесс создания еврорегиона "Днестр" вписывается в стратегию Европейского союза "Восточная составляющая европейской политики добрососедства". Он также подчеркнул, что укрепление отношений станет важным элементом в перспективе урегулирования приднестровского конфликта.

В ходе встречи стороны договорились о создании рабочей группы, уполномоченной разработать документацию по регистрации еврорегиона "Днестр", а следующее заседание, которое пройдет в Украине в течение месяца, станет учредительным для еврорегиона. Основы трансграничного сотрудничества в Молдавии были заложены в 1998 г. созданием трех совместных с Румынией еврорегионов: "Северный Прут", "Сирет-Прут-Днестр" и "Нижний Дунай".