Мировые цены на нефть повысились

01:02, 27 февраля 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 26 февраля на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,51 (+2,22) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,22 (+2,72) долл./барр.

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