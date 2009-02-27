Мировые цены на нефть повысились
01:02, 27 февраля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 26 февраля на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,51 (+2,22) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,22 (+2,72) долл./барр.
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