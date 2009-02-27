Продана самая дешевая квартира в Москве

Однокомнатная квартира в районе Печатники в Москве обошлась покупателю в феврале 2009 года в 3,5 миллиона рублей или 96 тысяч долларов, что является самой низкой ценой сделки по покупке жилья в столице с 2006 года, говорится в сообщении бюро недвижимости "Агент 002".

По данным столичных риэлторов, стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынке жилья в Москве за последние пять месяцев - с момента начала в России финансового кризиса - снизилась на 15-20% в долларовом эквиваленте с учетом скидок. На конец прошлой недели, по подсчетам аналитического центра корпорации "Инком" средняя цена предложения квадратного метра в сегменте готового жилья в столице составляла 214,8 тысячи рублей за квадратный метр или 6 тысяч долларов.

Как поясняется в пресс-релизе бюро недвижимости, приобретенная за 96 тысяч долларов квартира относится к категории малогабаритных (общая площадью в 25 кв.м состоит из комнаты 13,6 кв. м, кухни 5,8 кв. м и санузла 4 кв.м).

В нем также отмечается, что каждый квадратный метр самой дешевой квартиры Москвы стоил 3,8 тысячи долларов или 140 тысяч рублей.

РИА «Новости»