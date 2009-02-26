Индикатор бизнес-климата в еврозоне достиг исторического минимума

Индикатор бизнес-климата (Business Climate Indicator) в еврозоне в феврале продолжил падение и достиг нового исторического минимума с момента его введения в 1985 году, снизившись с –3,16 в январе до –3,51 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Падение индикатора объясняется значительным ухудшением менеджерских ожиданий относительно производственных трендов в предыдущие месяцы и оценок общего портфеля заказов и экспортного портфеля заказов. Ухудшились также и оценки производства в ближайшие месяцы и оценки остатков продукции на складах.