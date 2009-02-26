НБУ анонсировал валютный аукцион

В пятницу, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) проведет аукцион по реализации банкам валюты, предназначенной для продажи заемщикам с целью погашения валютных кредитов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, обнародованном в четверг.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сообщил, что Национальный банк Украины намерен продавать банкам валюту для дальнейшей ее реализации заемщикам - физлицам с целью погашения валютных кредитов. А.ШАПОВАЛОВ добавил, что создана рабочая группа, которая изучит все моменты внедрения такого процесса.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, коммерческие банки должны будут реализовывать валюту заемщикам по курсу интервенций Нацбанка на межбанке. «Банки предоставят нам информацию относительно ежедневных сроков погашения валютных кредитов. В план счетов мы введем счет, по которому мы сможем это отслеживать и проводить целевые аукционы для погашения кредитов по курсу интервенций Нацбанка», - отметил вчера А.ШАПОВАЛОВ.

В Нацбанке считают, что таким способом удастся ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту.