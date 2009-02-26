Тимошенко: Нацбанк создает дополнительные проблемы селу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что работа правительства с Национальным банком Украины по пролонгации кредитов для аграриев не дала ожидаемых результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с аграриями, посвященном проведению весенне-полевых работ.

“Работа, которая была построена за последние месяцы – январь и февраль, - говорит о том, что эффективности эта работа не дала”, - заявила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство договаривалось с Нацбанком о том, что НБУ вместе с коммерческими банками путем поддержки банковской системы обеспечит пролонгацию кредитов для аграриев.

Однако на сегодняшний день из требующих пролонгации кредитов на сумму 3 млрд. 852 млн. грн. продлены кредиты лишь на 1 млрд. 489 млн. грн.

“По сути, недофинансирование аграрного сектора лишь по пролонгации кредитов составляет 2,3 млрд. грн. Это средства, которые недопоступили в аграрный сектор из-за того, что не проводилась стратегия Национальным банком и коммерческими банками по пролонгации кредитов”, - заявила она.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в некоторых случаях при пролонгации кредитов банки принимали недопустимые меры.

“Во-первых, требуют еще дополнительных залогов, которых у аграриев для пролонгации кредитов нет, во-вторых, поднимают проценты по кредитам до таких масштабов, которые превышают 30, а иногда и 35% годовых, что делает аграрный бизнес планово убыточным”, - заявила премьер-министр.

Таким образом, отметила она, факт непродления кредитов создает дополнительные проблемы в работе аграрного сектора.

Как сообщал УНИАН, 26 января с. г. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса. Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. По ее словам, в настоящее время для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены.

24 февраля первый заместитель председателя Нацбанка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ на совещании премьер-министра с председателями областных советов заявил, что Национальный банк Украины не будет оказывать финансовую помощь коммерческим банкам, которые некорректно относятся к пролонгации кредитов аграриям.

А.ШАПОВАЛОВ отметил, что на сегодняшний день кредиты аграриям продлевают 185 банков, два из них – государственные. Однако известны факты, когда банки для пролонгации кредитов предлагают повысить процентные ставки по ним.

В 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году – 17 млрд. 292 млн. грн. Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн. и долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности, краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн. и долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.