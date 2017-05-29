У Лободы назвали причину отмены концерта в Одессе

Соответствующее решение менеджмент артиста принял после обострения ситуации и того, как со стороны молодых людей, пикетировавших концерт, в сторону зрителей был применен слезоточивый газ, полетели петарды и дымовые шашки, а позже появилась информация о минировании здания.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина уже прокомментировала произошедшее.

"Друзья! Вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности... Единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. Сегодня было очень много молодых людей и даже детей. Когда в них полетели дымовые шашки и петарды - мы приняли решение отменить концерт", - объяснила Крапивина.

Отмечается, что никаких запретов или ограничений со стороны местной власти на проведение культурно-массовых мероприятий в этот период в Одессе не было. Билеты на концерт традиционно были раскуплены еще задолго до его проведения, а многие зрители пришли с детьми.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, накануне концерта советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, зная о планах отдельных групп пикетировать концерт, у себя на странице в Facebook призвал радикально настроенную молодежь соблюдать законы и не препятствовать творческой деятельности артистки.

Однако ситуация вышла из-под контроля полиции и пикетчики начали забрасывать зрителей горящими петардами и дымовыми шашками. После в полицию поступили сообщения о минировании здания, где должен был состояться концерт. Для поиска взрывчатки правоохранители эвакуировали всех из помещения.

После такого развития ситуации менеджмент артиста принял окончательное решение отменить концерт.