У Лободы назвали причину отмены концерта в Одессе

11:33, 29 мая 2017
Общество
3763 0

Концерт Светланы Лободы, который должен был состояться в Одессе в воскресенье, 28 мая, отменен по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы.

Концерт Лободы в Одессе так и не состоялся / фото dumskaya.net

Соответствующее решение менеджмент артиста принял после обострения ситуации и того, как со стороны молодых людей, пикетировавших концерт, в сторону зрителей был применен слезоточивый газ, полетели петарды и дымовые шашки, а позже появилась информация о минировании здания.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина уже прокомментировала произошедшее.

"Друзья! Вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности... Единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. Сегодня было очень много молодых людей и даже детей. Когда в них полетели дымовые шашки и петарды - мы приняли решение отменить концерт", - объяснила Крапивина.

Отмечается, что никаких запретов или ограничений со стороны местной власти на проведение культурно-массовых мероприятий в этот период в Одессе не было. Билеты на концерт традиционно были раскуплены еще задолго до его проведения, а многие зрители пришли с детьми.

Читайте такжеЛобода уплыла на катере после срыва концерта в Одессе (фото)

Как сообщал УНИАН-Таблоид, накануне концерта советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, зная о планах отдельных групп пикетировать концерт, у себя на странице в Facebook призвал радикально настроенную молодежь соблюдать законы и не препятствовать творческой деятельности артистки.

Однако ситуация вышла из-под контроля полиции и пикетчики начали забрасывать зрителей горящими петардами и дымовыми шашками. После в полицию поступили сообщения о минировании здания, где должен был состояться концерт. Для поиска взрывчатки правоохранители эвакуировали всех из помещения.

После такого развития ситуации менеджмент артиста принял окончательное решение отменить концерт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Срыв концерта Лободы в Одессе
Теги: #концерт Лободы в Одессе