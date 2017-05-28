Ани Лорак похвасталась полученной в России наградой (фото)

Украинская певица Ани Лорак, которую неоднократно критиковали за концерты в России, похвасталась премией телеканала RU.TV.

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Певица получила одну из статуэток с рэпером Мотом. "Спасибо всем, кто голосовал за нас с @mmott23. Спасибо RU.TV!", - говорится в подписи к фото с российским артистом.

Спасибо всем, кто голосовал за нас с @mmott23!❤️ Спасибо RU.TV! @ru_tv @bogomolovmikhail @tonywardcouture Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Тра 27, 2017 о 1:18 PDT

Как сообщал УНИАН, на своей странице в Instagram Светлана Лобода написала, что 27-го мая вместе с другим уроженцем Украины Александром Реввой, который сейчас выступает в образе певца Артура Пирожкова, будет вести премию музыкального телеканала RU TV.