Ани Лорак похвасталась полученной в России наградой (фото)
11:07, 28 мая 2017Общество
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Певица получила в РФ награду.
Ани Лорак с Мотом / фото instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак, которую неоднократно критиковали за концерты в России, похвасталась премией телеканала RU.TV.
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Певица получила одну из статуэток с рэпером Мотом. "Спасибо всем, кто голосовал за нас с @mmott23. Спасибо RU.TV!", - говорится в подписи к фото с российским артистом.
Как сообщал УНИАН, на своей странице в Instagram Светлана Лобода написала, что 27-го мая вместе с другим уроженцем Украины Александром Реввой, который сейчас выступает в образе певца Артура Пирожкова, будет вести премию музыкального телеканала RU TV.
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