Украинские таможенники задержали 56 картин итальянских художников

Сотрудники таможенного поста „Гремяч” Новгород-Северской таможни задержали контрабанду картин современных итальянских художников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в частности, автомобиль „Ивеко”, который следовал из Италии в Россию транзитом через Украину, перевозил груз „мебель и ее части”. Водитель автомобиля - гражданин Беларуси.

Среди мебели таможенники обнаружили 56 картин, сведения о которых не указаны в товаросопроводительных документах. По предварительному визуальному осмотру и согласно документам, которые находились в ящиках вместе с картинами, - это произведения современных итальянских художников, написанные в 80-х, 90-х годах ХХ века.

В настоящее время таможенники заканчивают проведение полного осмотра остального груза, который перевозился в автомобиле, также проводят тщательный осмотр и описание обнаруженных картин.

Кроме того, будет решаться вопрос о проведении искусствоведческой и товароведческой экспертизы обнаруженных произведений искусства, сообщили в Гостаможслужбе.