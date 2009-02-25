Командующий ЧФ обещал рассчитаться с долгами

Командующий Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ пообещал властям Севастополя решить проблему задолженностей флота перед фондами и по зарплате вольнонаемным-гражданам Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, анализируя итоги его рабочей встречи с руководителем ЧФ РФ, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия городских властей и флотских структур, реформ, проводимых Министерством обороны России, а также финансовых отчислений и накапливающихся долгов.

«Черноморский флот - один из крупнейших налогоплательщиков, но сегодня, к сожалению, и главный должник в Пенсионный фонд. Из 9 млн. грн. общего долга - 3,4 млн., то есть более 30%, - долг ЧФ РФ в Пенсионный фонд. Я сказал Александру КЛЕЦКОВУ: нам не хотелось бы, с учетом нашей дружбы, критиковать черноморцев. Командующий пообещал разобраться и решить эту проблему», - сообщил С.КУНИЦЫН.

При этом он пообещал также и в будущем «плотно взаимодействовать» с командованием ЧФ РФ в решении этих вопросов.

«Временные трудности, возможные долги и сокращения не должны ударять по простым севастопольцам - и гражданам Украины, и гражданам России»,- отметил С.КУНИЦЫН.

Справка УНИАН. По данным Государственной налоговой администрации в городе Севастополе, долги Строительного управления ЧФ РФ по зарплате и налогу с физических лиц превышают 2 млн. грн.