Тимошенко: фактически Крупко будет выполнять функции вице-премьера

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уполномочила министра Кабинета министров Петра КРУПКО осуществлять координацию сотрудничества между правительством и местными советами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совещании в Кабмине с председателями облсоветов.

«У нас в правительстве ответственным за обработку всех материалов, направленных местными советами, будет министр Кабинета министров Петр КРУПКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что фактически П.КРУПКО будет выполнять на своей должности функции вице-премьер-министра.

Глава правительства также считает необходимым активизировать работу Совета регионов, который существует при Кабинете министров в качестве консультационно-совещательного органа.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила проводить встречи с главами областных советов ежемесячно.

При этом она выделила три ключевых блока, на которые руководителям облсоветов необходимо обратить особе внимание в условиях мирового кризиса:

- подготовка и проведение посевной кампании,

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства,

- активизация строительства с помощью ипотечного кредитования.