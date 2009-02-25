Тимошенко: фактически Крупко будет выполнять функции вице-премьера
Премьер выделила три ключевых блока
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уполномочила министра Кабинета министров Петра КРУПКО осуществлять координацию сотрудничества между правительством и местными советами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совещании в Кабмине с председателями облсоветов.
«У нас в правительстве ответственным за обработку всех материалов, направленных местными советами, будет министр Кабинета министров Петр КРУПКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом она отметила, что фактически П.КРУПКО будет выполнять на своей должности функции вице-премьер-министра.
Глава правительства также считает необходимым активизировать работу Совета регионов, который существует при Кабинете министров в качестве консультационно-совещательного органа.
Ю.ТИМОШЕНКО предложила проводить встречи с главами областных советов ежемесячно.
При этом она выделила три ключевых блока, на которые руководителям облсоветов необходимо обратить особе внимание в условиях мирового кризиса:
- подготовка и проведение посевной кампании,
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства,
- активизация строительства с помощью ипотечного кредитования.