Эксперты назвали оптимального кандидата на кресло Стельмаха

В случае отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины, наиболее подходящей кандидатурой на данный пост будет Сергей ТИГИПКО.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор СУСЛОВ и бывший руководитель группы советников председателя НБУ Виктор ЛИСИЦКИЙ.

"Кандидаты основные назывались. Конечно, если бы Сергей Леонидович ТИГИПКО согласился, я считаю, что это лучше кандидатура, чем ПИНЗЕНИК (Виктор ПИНЗЕНИК – экс-министр финансов Украины - УНИАН)", - сказал В.СУСЛОВ.

Он отметил: "Я с Виктором Михайловичем работал много лет, но у него такая особенность – как только припекает и большие сложности… Так было в 1993 году, когда после краха валютной биржи и больших затруднений с кризисом и так далее, он взял пошел на телевидение и подал в отставку. Так было в 1997 году, когда провалился его проект «Налогово-экономический рост», когда провалили бюджет, когда бюджет 1997 года был принят только летом 1997 года, Виктор Михайлович пошел на телевидение и подал в отставку. Ну, есть люди, кто больше привык работать в более спокойной размеренной обстановке, у них лучше, наверное, тогда получается. Поэтому в Украине большой спрос именно на антикризисных менеджеров и тех людей, кто в политике не очень задействован или готовы быть не задействованными».

В свою очередь В.ЛИСИЦКИЙ также отметил профессионализм и лидерские способности С.ТИГИПКО, но при этом подчеркнул, что непопулярные меры, которые ему необходимо будет принимать в условиях кризиса, могут навредить его перспективам.

«С.ТИГИПКО является блестящим менеджером, он в свое время по сути создал «ПриватБанк», он много работал в правительстве и он конечно тот человек, который мог бы очень много сделать для того, чтобы исправить ситуацию, по крайней мере, в финансовой сфере. Единственное что – молодой. У него перспективы могут быть еще впереди, а здесь уже себя нужно ограничивать и делать непопулярные шаги», - подчеркнул В.ЛИСИЦКИЙ.