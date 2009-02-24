Луценко предлагает продавать людям оружие, потому что милиции не хватает
Чего больше всего боятся преступники
Министр внутренних дел, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО предлагает Верховной Раде на законодательном уровне определить, можно ли населению покупать травматическое оружие несмертельного действия для самозащиты.
«Наша позиция такова: пусть решит не сам министр, не Министерство внутренних дел, а Кабинет министров, а еще лучше - Верховная Рада», — сказал он накануне в эфире телеканала ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».
Министр внутренних дел привел статистику: в настоящее время в Украине на руках у населения находится 820 тысяч единиц охотничьего, огнестрельного, травматического оружия и газовых пистолетов, ежегодно милиция выдает еще 50 тысяч новых разрешений, однако это не приводит к резкому увеличению количества преступлений, в которых фигурирует это оружие.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «наибольшее количество тяжких преступлений происходит не потому, что у человека есть огнестрельное или травматическое оружие, а вследствие злоупотребления алкоголем».
В то же время, травматический пистолет в руках законопослушного гражданина поможет ему защититься от посягательств преступника, считает министр внутренних дел.
«В соседней Молдове, где вообще разрешена свободная продажа «огнестрелов», и в Грузии провели опрос среди преступников: чего они боятся больше всего? Их ответ: вооруженного сопротивления тех, кого они собираются грабить. Это психологический фактор, который сдерживает преступников», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.
«Сегодня, к сожалению, преступники могут достать оружие, если захотят. И мы тысячи незаконных «стволов» изымаем ежемесячно. Вопрос: почему мы нормальным людям не можем предоставить законную возможность дать отпор преступникам, которые всегда достанут себе нелегальный огнестрел?», - поинтересовался министр.
Ю.ЛУЦЕНКО также заметил, что МВД направляет следить за порядком на улицах 15 тысяч патрульных милиционеров, но размеры бюджетного финансирования не позволяют «поставить милиционера возле каждого столба».