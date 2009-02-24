Червоненко намерен навести порядок на «махновском» рынке такси

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО заявляет, что введение платных стоянок такси и квотирование количества этих машин является первым шагом в упорядочивании нынешнего, по его словам, «махновского» рынка такси в столице.

Об этом он сообщил изданию «Коммерсант-Украина» (от 24 февраля №32 (853)), комментируя намерения Киевской городской госадминистрации (КГГА) ввести плату за стоянку такси.

Как информирует газета, согласно распоряжению КГГА №152 "Об упорядочении работы такси в городе Киеве", Главному управлению транспорта КГГА поручено определить нормативное количество автомобилей такси и стоянок для них. После этого управление должно определить места стоянок, разработать требования по их оборудованию, порядок предоставления стоянок перевозчикам, правила и форму договора об их использовании. За пользование стоянками предполагается взимать плату, размеры которой еще не установлены. Тарифы будут зависеть от "приоритетности зоны", где будут расположены стоянки, а также затрат на их содержание. Кроме того, для изучения деятельности такси в Киеве распоряжением горадминистрации №167 создана рабочая группа, которую возглавил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Первый заммэра объяснил появление этих документов "необходимостью упорядочить рынок такси".

"В этом нет ничего экстраординарного, поскольку наш рынок абсолютно махновский. Он не гарантирует ни безопасности движения, ни соблюдения тарифов. Например, зачастую вы платите не по счетчику, а ту сумму, которую вам называет таксист", – заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

При этом он отметил, что вышеперечисленные меры являются началом реформирования рынка услуг такси. "Мы работаем над тем, чтобы у нас ситуация с такси напоминала США и Великобританию, где работают одинаковые машины, с похожими номерами, и каждый таксист несет ответственность за свою деятельность", – сообщил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Между тем квотирование числа автомобилей и введение дифференцированной платы за пользование стоянками не устраивают профсоюз таксистов Украины, пишет издание. Так, председатель профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК согласен с введением платы за пользование стоянками такси, если "таковые будут предоставлены". В то же время, по его словам, профсоюз никогда не согласится на введение дифференцированной оплаты и ограничение количества машин. "Если ввести дифференцированный тариф, таксист с Троещины, например, не будет соглашаться везти людей на Крещатик. Ему нужно будет платить слишком много денег за стоянку. Кроме того, если государство начнет регулировать, сколько автомобилей такси должно работать на улицах Киева, сразу начнется коррупция", – сказал В.ПОПИК.