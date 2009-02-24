У Черновецкого дают понять, что без эвакуаторов - беда

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что в последнее время значительно возросло количество обращений киевлян с просьбой усилить контроль за припаркованными автомобилями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в столице увеличилось количество случаев, когда пожарные машины и машины скорой помощи не смогли своевременно прибыть на место вызова из-за неправильно припаркованных автомобилей. Также участились случаи, когда коммунальные службы не могут добраться до канализационных люков из-за оставленных автомобилей.

В частности, по информации руководителя Службы помощи мэра киевлянам Натальи ДАНЬКО, в Call-центр в последнее время поступило около 400 таких обращений от жителей столицы. «Раньше все обращения в Call-центр относительно неправильной парковки оперативно передавались в КП «Киевтранспарксервис», которые принимали немедленные меры для решения проблемы. Теперь, когда эвакуацию авто запретили, профильные службы столичной власти не имеют возможности оперативно реагировать на подобные обращения киевлян», – отметила Н.ДАНЬКО.

В КГГА сообщают, что в Call-центр поступают звонки и о необходимости усиления контроля за оставленными автомобилями на проезжей части, что осложняет функционирование общественного транспорта, который не имеет возможности подъезжать к местам остановок, а также относительно парковки машин в зонах отдыха.

В свою очередь, директор КП «Киевтранспарксервис» Елена ПОЛИЩУК подчеркнула, что когда в городе работали эвакуаторы, водители внимательнее относились к выбору места парковки.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в пресс-службе Министерства юстиции проинформировали, что утратил силу Порядок задержания и хранения эвакуированных с улиц столицы автомобилей. По данным Минюста, приказ о потери действия Порядка был издан 13 февраля. Он издан с целью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства вышеупомянутого Порядка. В соответствии со статьей 2652 Кодекса Украины об административных правонарушениях, Порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках должен определяться Кабинетом министров Украины.

После заявления Минюста эвакуаторы прекратили работу на территории Киева.