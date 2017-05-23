В Харькове на 6 лет посадили одного из лидеров "русской весны"

В Харькове лидер движения “Юго-Восток” Юрий Апухтин, который весной 2014 года был одним из руководителей местного антимайдана, приговорен к 6 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 23 мая, вынес Киевский райсуд Харькова.

Суд признал Апухтина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.3 ст.109 (призывы к свержению конституционного строя) Уголовного кодекса Украины.

В частности, суд признал доказанным тот факт, что Апухтин 8 апреля 2014 года публично призывал к погрому автобусов с правоохранителями, которые осуществляли охрану общественного порядка на площади Свободы и в здании Харьковской ОГА, во время нескольких митингов призвал не признавать действующую власть и организованно бороться против нее, добиваясь федерализации государства и создания административного образования, в которое должны были войти южные и восточные области Украины.

Непризнание Апухтиным вины суд расценил как желание избежать ответственности.

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По совокупности преступлений суд назначил Апухтину наказание в виде 6 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд установил Апухтину меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев - до 22 июля.

В свою очередь, подсудимый заявил, что не признает приговор и добавил, что причастные к привлечению его к уголовной ответственности поплатятся.

Адвокат Апухтина Дмитрий Тихоненков во время брифинга отметил, что защита обжалует приговор Киевского райсуда Харькова.

“Я считаю приговор необоснованным. Он подлежит отмене, поэтому, конечно, будет подаваться апелляционная жалоба”, - сказал Тихоненков.

Адвокат расценил решение суда как политически мотивированное.

“Я вижу, что этот приговор необоснованный. Как гражданин я просто возмущен. Для меня это явное преследование по политическим мотивам. Все, что сегодня прочитали Апухтину, можно брать 2014 год, Майдан, и всем людям, которые там присутствовали, это ставить в вину, но не Апухтину сегодня”, - отметил Тихоненков.

Как сообщал УНИАН, прокуратура в январе 2015 года направила дело Апухтина в суд.

Во время досудебного следствия установлено, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года возле здания Харьковской ОГА. Он неоднократно призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию так называемой "Харьковской народной республики" и "Конституции ХНР".