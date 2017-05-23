В Харькове сегодня планируют огласить приговор одному из лидеров "русской весны" (видео)
Весной 2014-го года лидер движения "Юго-Восток" Апухтин и его сторонники призывали к созданию Юго-Восточной автономии.
В Харькове суд сегодня может вынести приговор одному из лидеров так называемой "русской весны".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Юрия Апухтина обвиняют в организации массовых беспорядков и призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя.
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Весной 2014-го года лидер ныне запрещенного в Украине движения "Юго-Восток" Апухтин и его сторонники призывали к созданию Юго-Восточной автономии, планировали провести так называемый "референдум" синхронно с захватчиками Донецка и Луганска.
Как сообщал УНИАН, Национальная полиция Украины устанавливает участников событий 7 апреля 2014 года в Харькове, когда произошел захват здания ОГА и провозглашение так называемой «Харьковской народной республики» сторонниками «русского мира».