Дело Шеремета: в полиции подтвердили, что после СБУ исчезали записи с камер наблюдения

Начальник ГУ МВД Украины в Киевской области, заместитель министра внутренних дел Вадим Троян подтвердил, что после изъятия работниками СБУ камер наблюдения в районе убийства журналиста Павла Шеремета, на отдельных из них полностью исчезала запись. Об этом он сказал в эфире передачи "Левый берег с Соней Кошкиной".

Князев рассказал, что после убийства СБУ отказалась возглавить расследование.

"Официально сказали: "Нет, пусть – полиция", - добавил Троян.

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На просьбу прокомментировать информацию о том, что после убийства СБУшники изъяли ряд видеокамер с домов в округе, а когда вернули – данные на них были стерты, Троян ответил: "Случаи, когда мы приходили, а видео не было, действительно имели место".

Он добавил, что о причинах этого надо спросить у СБУ.

"Когда мы работаем по делу Шеремета, возникает куча версий, трудно зацепиться, понять куда копать. Команда, вроде, и большая, но когда такой объем работы, кажется очень маленькой. И синергия с СБУ неизбежна ... Поэтому я и говорю: СБУ с самого начала должна была возглавить это дело", - подчеркнул Троян.

Как сообщал УНИАН, председатель Нацполиции признал, что врасследовании убийства Шеремета могли быть ошибки.