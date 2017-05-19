Глава Нацполиции признал, что в расследовании убийства Шеремета могли быть ошибки

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что расследование убийства Павла Шеремета не вышло на финишную прямую. Об этом он сказал в интервью "Фокусу".

Князев не исключил, что в ходе следствия могли быть допущены серьезные ошибки – учитывая, что преступление до сих пор не раскрыто.

"С 10 ноября прошлого года я несу ответственность за это дело, но не хочу на нем спекулировать, потому что люди от меня как руководителя ждут позитивного месседжа. Прошу прощения, но следствие пока не вышло на финишную прямую", - заявил Князев.

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Напомним, что Служба безопасности Украины готова предоставить любое содействие в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и открыта к диалогу с общественностью. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В СБУ отмечают, что расследованием преступления по подследственности занимаются следователи Национальной полиции Украины.