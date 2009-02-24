США: необходимо создавать новые банки, а не спасать старые

Известный экономист и лауреат Нобелевской премии в области экономики профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц считает, что в США необходимо создавать новые банки, а не спасать кризисные гиганты, выживающие за счет бюджетных вливаний.

По словам Стиглица, эту идею поддерживает и известный финансист и инвестор Джордж Сорос.

"Сейчас остро стоит вопрос, что делать с банками. Я полагаю, что в нынешней ситуации надо думать о создании новых банков, а не о спасении старых. Дискуссия на эту тему только начинается, но ее, в частности, поддерживает Джордж Сорос", - сказал Стиглиц в интервью РИА Новости.

По его мнению, спасение банковской системы США, учитывая глубину финансового кризиса, не является эффективной мерой для быстрого оздоровления экономики страны.

"Те 700 миллиардов долларов, которые правительство предполагает направить на выкуп обесцененных банковских активов, лучше влить в новые банки, чем выбросить в старую трубу. Я разделяю скептицизм по поводу государственной политики "деньги за мусор" (сash for trash)", - отметил Стиглиц.

По его мнению, начавшийся в прошлом году выкуп обесцененных активов в системообразующих банках не продемонстрировал эффективности и позитивной динамики в банковском секторе.

"Мы оказались в такой ситуации, что надо искать новые стратегические подходы и идти вперед, а не назад, пытаясь залатать дыры в старой трубе", - считает эксперт.

Уолл-стрит падает в течение пяти торговых сессий подряд на фоне слухов о возможной национализации Bank of America и Citigroup. Стиглиц не отвергает идею возможной национализации ряда банков для того, чтобы после выхода из депрессии правительство могло вновь передать их в частные руки.

"Ситуацию можно поддержать, национализировав ряд банков в краткосрочной перспективе. Хотя форма собственности не является принципиальным вопросом, проблема - в создании новой финансовой системы. То, что сейчас делает правительство - это не спасение банков, а спасение банкиров и инвесторов", - отмечает экономист.

Стиглиц призывает к введению регулирования банковской системы, однако предупреждает, что неумелое регулирование чревато сдерживанием инновационных идей.