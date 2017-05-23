На Житомирщине отреставрируют мемориал памяти Героев Базара

В Житомирской области отреставрируют мемориал памяти Героев Базара – памятник пленным воинам походной группы Армии УНР, которые отказались перейти на службу в Красной армии и были расстреляны 21 ноября 1921 года у с. Базар на Житомирщине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации, об этом сегодня, в День Героев, сообщил председатель ОГА Игорь Гундич.

Вчера Гундич посетил мемориал и убедился в том, что он нуждается в реставрации.

«Вчера после рабочего дня решил лично посмотреть, в каком состоянии находится мемориал в честь воинов армии УНР в селе Базар Народичского района. Вывод один: если мы не хотим потерять объект культурного наследия, мы должны быстрее его отреставрировать. Трещины, расхождения между плитами, заброшенная территория – результат более 15 лет недостаточного ухода» , – сказал председатель облгосадминистрации

Он отметил, что будет инициировать перед депутатами областного совета о выделении средств на разработку проекта благоустройства и реставрации мемориала и выразил надежду на поддержку коллег.

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Гундич также поблагодарил активистов и земляков, которые обратили внимание на эту проблему.

Напомним, День Героев – ежегодный праздник в Украине, установленный в честь украинских воинов — борцов за волю Украины. Отмечается 23 мая.

Справка УНИАН. Братская могила и мемориальный комплекс воинов армии УНР – место памяти 359 пленных воинов походной группы Армии УНР, которые отказались перейти на службу в Красной Армии и были расстреляны 21 ноября 1921 года у села Базар Житомирской области. Мемориал отнесены к категории «Памятник истории местного значения».

Осенью 1921 года состоялась последняя попытка армии УНР освободить Украину от большевиков.

II Зимний поход является частью ряда событий, связанных с национально-освободительной борьбой украинского народа в 1917-1921 гг. – Украинской революции.

На территории Народичского района расстреляны 359 пленных, в бою погибло 250 воинов.

С 1921 года их могилы находились в запущенном состоянии.

26 августа 2000 года на месте захоронения открыт мемориальный комплекс участникам II Зимнего похода.

11 октября 2002 года состоялось торжественное перезахоронение останков 46 воинов УПА, которые погибли в бою 17 ноября 1921 года.

Автор проекта памятника – житомирский архитектор Александр Борис. Мемориал сооружен на средства украинской диаспоры в Великобритании.

Напомним, что ранее на Житомирщине открыли отреставрированный памятный знак воинам УПА.