На Житомирщине открыли отреставрированный памятный знак воинам УПА

20 мая на Житомирщине в городе Овруч отрыли отреставрированный памятный знак погибшим воинам УПА. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житоимрської облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, знак «Борцам за волю и независимость Украины» установлен силами местной общины в память о погибших 24 воинов УПА, имена 17 из которых до сих пор остаются неизвестными. Напротив их позывных активисты и поисковики, которые продолжают заниматься восстановлением исторической памяти, надеются выгравировать фамилии героев. В этом году к шести известных имен добавилось еще фамилия одного воина, родная сестра которого лишь недавно узнала о месте захоронения брата.

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«Это место захоронения воинов и одновременно место возрождения памяти, восстановления исторической справедливости. Ведь на протяжении десятков лет имена похороненных здесь борцов за независимость были неизвестными», – сказал, в частности, на торжествах председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Он также дал поручение руководству района всячески содействовать таким инициативам общественности и поддерживать памятник и прилегающую территорию в надлежащем состоянии.