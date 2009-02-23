Порошенко предлагает или нести деньги в банки, или...

Украинцы должны вкладывать снятые с депозитов 70 млрд грн на новые депозиты или в украинские продукты.

Об этом, в эфире одного из телеканалов, заявил председатель наблюдательного совета Нацбанка Петр Порошенко в воскресенье.

По его словам украинцы в настоящее время имеют на руках 70 млрд грн, которые они раньше сняли с депозитов, и эти деньги населения нужно использовать разумно.

"Сегодня в Украине есть два пути использования этих денег. Первое это найти надежный банк и опять их вложить в банковскую систему Украины, или тратить эти деньги на украинскую продукцию", - сказал он.

Председатель наблюдательного совета Нацбанка отметил, что подписанный президентом в пятницу законопроект об ограничении ввоза импорта и введении 13%-й пошлины на ряд продуктов, должен положительно повлиять на экономику Украины.

"Таким образом через 10 дней после вступления его в действие, мы будем иметь сокращение импорта, это устанавливается лишь на 6 месяцев. Законопроект даст Украине возможность научиться жить в условиях кризиса", - сказал он.

Также, по его словам, сегодня банковская система находится в таком состоянии, что она сама должна себя профинансировать.

"Это нужно для того, чтобы мы не вернулись к началу 90-х, когда у нас прекратили функционировать банки, все измерялось бартером, была десятитысячная инфляция", - жалуется чиновник.

Порошенко отмечает, что ради недопущения такой ситуации, государство должно создать стимулы, чтобы банки не прятали деньги, обеспечивая собственную поддержку, а вкладывали деньги в экономику Украины.

"Например, если ты не кредитуешь село или реальную экономику, то ты будешь ограничен в доступе к рефинансированию", - добавляет банкир.

Економічна правда