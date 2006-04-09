В Кременчуге мусор спрячут за биг-бордами

Вице-мэр Кременчуга Полтавской области Валерий Блинов предлагает закрыть городские свалки биг-бордами.

Как передает корреспондент УНІАН, Такое предложение он озвучил во время аппаратного совещания в горисполкоме.

“Вокруг железнодорожного вокзала вон сколько щитов. Весь вид закрыли... Давайте щиты ставить там, где свалки и низко-низко, чтобы закрыть эти виды”,- сказал Блинов.

Как сообщал УНИАН, ранее, Валерий Блинов, который курирует управление ЖКХ, предлагал ввести в школах предмет "Мусороведение", чтобы воспитывать культуру по уборке мусора у детей. По его словам, такой предмет уже преподают в Виннице.