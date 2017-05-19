В Праге состоялась акция солидарности с крымскими татарами

В Праге по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа провели акцию солидарности с крымскими татарами.

Несколько десятков представителей украинской общины собрались возле Мемориала жертвам коммунизма с портретами крымчан, которые сейчас находятся в тюрьмах из-за открытых против них российскими властями уголовных дел. Участники мероприятия требовали освободить заключенных крымчан, передает Радио Свобода.

Как отметили организаторы митинга, среди их требований также немедленное прекращение преследования крымских татар Россией и признание другими странами депортации крымскотатарского народа геноцидом.

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«С обретением Украиной независимости крымские татары начали возвращаться в Крым. Украина делала все возможное, чтобы они снова обрели свой дом, дом своих предков, чтобы их национальные права уважали, чтобы их культура процветала, чтобы их язык снова ожил. Все это было, пока кремлевский режим не решил оккупировать Крым. К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями второго геноцида крымских татар», – заявил в своей речи посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира сегодня прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в 1944 году.

18 мая 1944 года началась депортация сталинским режимом из Крыма около 200 тыс. крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или в местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом.