Турчинов: путинская Россия пытается уничтожить национальное сознание крымских татар

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечает, что более 70 лет тому назад тоталитарный сталинский режим начал широкомасштабную операцию по выселению крымскотатарского народа с родной земли, во время которой за два первых дня было депортировано около 200 тыс. людей.

Об этом говорится в обращении Турчинова по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, переданном УНИАН пресс-службой СНБО.

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Он напоминает, что сегодня события в Крыму разворачиваются по схожему сценарию.

«Путинская Россия, аннексировав полуостров, пытается уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар. Все проявления неповиновения и неприятия аннексии жестко подавляются, активистов арестовывают и осуждают по надуманным обвинениям», - сказал Турчинов.

«Преследование коренного народа, запрет россиянами деятельности Меджлиса, который не пошел на сотрудничество с оккупантами, создание атмосферы страха, репрессий, превращение полуострова в военную базу, - вот далеко не полный перечень последствий оккупации Крыма Россией», - констатирует секретарь СНБО.

Он отмечает, что «агрессоры во все времена понимали только силу, поэтому ответ может быть только один – сильная консолидированная позиция всех цивилизованных стран против агрессивных проявлений внешней политики РФ.

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«Грубая жестокая сила никогда не победит правду и справедливость», - подчеркнул Турчинов.

«Уверен, что крымские татары и те, кто был вынужден покинуть свои дома, снова вернутся домой - в украинский Крым!», - добавил секретарь СНБО.

Как известно, сегодня вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день 1944 года началась операция по депортации крымских татар. Во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 тыс.14 человек.

В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина - это дети до 18 лет. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.