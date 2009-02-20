5 женщин из Збаражской колонии отказались от амнистии

В Тернопольской области 5 заключенных женщин отказались от амнистии.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Тернопольской области Павел ЛОСИК, согласно закону об амнистии, из Збаражской исправительной колонии №63 должны быть освобождены 19 женщин, однако 5 из них отказались от амнистии.

В Копичинецкой ИК-112, по данным П.ЛОСИКА, из более 800 заключенных мужчин под освобождение по амнистии подпадают 12, в Бережанской воспитательной колонии – 16 несовершеннолетних. Одного из несовершеннолетних работники учреждения будут сопровождать до места проживания, потому что родители за ним приехать отказались.

Действие закона об амнистии, заметил П.ЛОСИК, распространяется также на трех лиц, взятых под стражу. В частности, из Чорткивского СИЗО двое задержанных уже освобождены.