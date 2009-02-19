Украина назвала финалистов отборочного тура "Евровидения-2009"

Украинская Национальная телерадиокомпания назвала 15 исполнителей, которые будут бороться за право представить страну на 54-м конкурсе "Евровидение-2009" в Москве, сообщается на сайте Первого канала

В национальном полуфинале приняли участие 30 исполнителей. Профессиональное жюри возглавил глава Национальной телерадиокомпании Украины Василий Илащук.

За право представлять Украину будут бороться группы Tori Joy, "Горячий шоколад", "Zакльопки", 4 Kings, Kishe, NikitA, ANA, певцы Татьяна Брянцева, Светлана Лобода, Денис Барканов, Ира Пойзен, Ленара Османова, Godo (все – Киев), Александр Панайотов (Москва), Наталья Волкова (Херсон).

"Главное для нас - выбрать лучшего представителя Украины, кто достойно выступит на "Евровидении" в Москве", - прокомментировал результаты В.Илащук.

Украинский финал состоится 8 марта во Дворце “Украина”. Украинского представителя для "Евровидения" выберут путем смешанного голосования: телезрители Первого канала в интерактивном режиме и жюри.

Украина выступит во втором полуфинале "Евровидения", который состоится 14 мая, вместе с участниками из Словении, Дании, Азербайджана, Нидерландов, Латвии, Венгрии, Сербии, Норвегии, Греции, Литвы, Польши, Хорватии, Эстонии, Молдовы, Кипра, Ирландии, Словакии и Албании.

Финал конкурса состоится в спорткомплексе "Олимпийский” 16 мая.