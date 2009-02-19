В Киеве увольняют главврачей за... неявку врачей на митинг к Черновецкому

Народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ утверждает, что в Киеве уволены четыре главных врача, которые отказались направить подчиненных на сегодняшний митинг «в поддержку мэра».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Так, ссылаясь на данные профсоюзов медицинских работников, А.ПАВЛОВСКИЙ заявил, что уволили Анатолия ВЕРНИГОРУ, главного врача станции скорой помощи; Дмитрия ШАДЛУНА, главного врача Первого роддома; Николая ДЁМИНА, главного врача киевской больницы №17 и Михаила ЦАРЕНКО, главного врача шестой городской клинической больницы.

«Также пытаются уволить Владимира ЮРЧЕНКО, главного врача Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы», - добавил он.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что незаконные кадровые ротации состоялись из-за того, что главные врачи отказались выполнять “разнарядку” от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО вывести на сегодняшний митинг «в поддержку мэра» из каждого лечебного заведения по 30 человек. «Людей снимали с плановых операций, с работы скорой помощи», - возмутился он.

В связи с этим народный депутат требует от прокуратуры Киева немедленно отреагировать на увольнение людей по политическим мотивам.

Как сообщал УНИАН, сегодня под стенами Киевсовета проходит митинг в поддержку деятельности киевской власти.

Накануне оппозиционные депутаты Киевсовета заявляли, что столичная власть в принудительном порядке собирает митинг в свою поддержку. В частности, как утверждали во фракции Блока Виталия Кличко, им “поступают сообщения от представителей разных служб - транспортников, работников энергетических предприятий и других – об очередном принудительном направлении людей под мэрию 19 февраля».