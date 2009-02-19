Погода на завтра

20 февраля на территории согласно прогнозам синоптиков будет облачная с прояснениями погода. В западных, Винницкой, ночью и утром и в северных областях пройдет снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и Приазовье порывы 17-22 м/с, в Крыму днем местами 25 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 20 февраля в западных и восточных областях 7-12°, на остальной территории 2-7° мороза, на побережье морей около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-8° тепла; в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10 мороза.

В Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью и утром по области ожидается снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Температура по Киеву ночью 3-5° мороза, днем около 0°.