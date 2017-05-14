Порошенко: МВД должно отчитаться о расследовании дела 2 мая в Одессе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Министерство внутренних дел должно отчитаться о расследовании дела 2 мая в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

"Я считаю, что Министерство внутренних дел должно детально проинформировать о ходе расследования дела 2 мая, потому что львиная доля подозреваемых установлена, часть из них задержана. Более того, в списке тех, кого мы якобы должны освободить по требованиям Трехсторонней контактной группы, находятся не те, кто принимал участие в боевых действиях на линии соприкосновения, а целый ряд людей, которые обоснованно подозреваются украинскими властями и украинскими следственными органами (в совершении правонарушений – Ред.) во время событий 2 мая", - подчеркнул Порошенко.

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"Представьте себе: якобы Россия за то, чтобы было прозрачное расследование, и тут же требует освободить подозреваемых. Значительная часть подозреваемых, которые принимали непосредственное участие в событиях 2 мая, я хочу напомнить, что эти события 2 мая начались с убийства именно украинских протестующих, которые вышли препятствовать "Русскому миру" в Одессе. И из-за спин правоохранителей бандиты из огнестрельного оружия убили украинского патриота. А сегодня основные обвиняемые, начиная от заместителя руководителя тогда еще областной милиции Фучиджи, - в Российской Федерации, и никого из них Россия нам выдавать не собирается", - подчеркнул Порошенко.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.