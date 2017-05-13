Столкновения 9 мая в Днепре: координатора титушек взяли под стражу

Сегодня Октябрьский районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей координатору «титушек» во время акций 9 мая в городе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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Сегодня этому мужчине было сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях - по ч.1 ст.294, ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что этот мужчина имел многочисленные приводы в органы полиции.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая».

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области.

По результатам расследования столкновений 9 мая по состоянию на 12 мая подозрения в совершении преступлений было объявлено 5 лицам, четырем из которых были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще трем лицам сообщено о подозрении в столкновениях во время массовых мероприятий 9 мая заочно. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.