Итальянец пытался незаконно вывезти за границу 13-летнюю украинку

Попытку незаконного вывоза гражданином Италии 13-летней украинки пресекли украинские пограничники.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, итальянец планировал через аэропорт «Борисполь» вылететь из Украины рейсом в Прагу. Вместе с ним паспортный контроль проходила девочка, которая назвалась Фредерикой, – 11-летней дочкой гражданина Италии. Паспортного документа она не имела, вместо этого на ее имя было выданное в посольстве удостоверение на возвращение в Италию. Инспектору пограничного контроля девушка на украинском языке объяснила, что паспорт ее утерян. Поведение этих путешественников вызвало подозрение у пограничника, поэтому было принято решение провести собеседование.

Сначала итальянец и девочка рассказывали, что якобы год назад мать Фредерики умерла. Это время 13-летняя девочка училась в интернате в Кировограде, а на выходные ездила к родному дяде или к дедушке с бабушкой, которые и рассказали девочке, что у нее есть отец – итальянец, который с 2005 года живет в Украине. Не совпадало в этом рассказе то, что в паспорте иностранца обнаружили отметку о пересечении границы, датированную 5 октября.

Впоследствии девочка призналась, что звать ее Екатерина и она 13-летняя гражданка Украины. Ее мать уже 4 года нелегально проживает в Италии. С 8 октября девочка вместе с итальянцем проживала в Киеве. Для вывоза девочки он через посольство оформил документ, для которого подал данные на свою настоящую дочь.

Планируется передать задержанного итальянца сотрудникам Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 332 Уголовного кодекса Украины.