Бюджетные организации Херсона заплатят за отопление авансом

Бюджетные организации Херсона авансируют оплату теплоснабжения за февраль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на первого вице-мэра Херсона Вячеслав ЯРЕМЕНКО.

Согласно сообщению, авансировать оплату будут предприятия, которые финансируется из городского бюджета. Размер аванса составит 2,1 млн. грн.

Также сообщается, что такой шаг мэрии стал необходим из-за угрозы отключения газоснабжения котельных города.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля ОАО «Херсонгаз» отключило от газоснабжения две котельные КП «Херсонтеплоэнерго». По данным на утро 13 февраля газоснабжение этих котельных было восстановлено, однако угроза отключения остается.

По данным мэрии Херсона , на 16 февраля задолженность КП «Херсонтеплоэнерго» перед ДК «Газ Украины» составляет 20,469 млн. грн., ОАО «Херсонская ТЭЦ» - 35,5 млн. грн.