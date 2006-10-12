Стивен Спилберг приезжает в Киев

Всемирно известный режиссер Стивен Спилберг приезжает в Украину презентовать документальную ленту о Холокосте в Украине, инициатором и исполнительным продюсером которой он выступил совместно с известным бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком. Фильм Сергея Буковского “Назови свое имя” открывает для зрителей свидетельства евреев, которые пережили трагедию, и тех, кто, не смотря на смертельную опасность, спасал друзей, соседей или просто незнакомых людей от смертной казни.

Оскароносный кинорежиссер в свое время основал фонд ШОА, который собрал свыше 50 тысяч видеосвидетельств людей в разных странах мира, которым удалось выжить во время фашистского геноцида. В фильме Буковского будут свидетельства на украинском и русском языках из архивов фонда и новые съемки, сделанные в Украине.

Для Стивена Спилберга, чьи предки родом из Одессы, это будет первый визит в Украину.

Премьера ленты состоится 18 октября в Международном центре культуры и искусств.

ICTV