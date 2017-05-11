Социологи насчитали значительно меньшее число ветеранов, чем государство (видео)

К Дню победы государство выделило более миллиарда гривен одноразовой помощи ветеранам, которых, по данным Минсоцполитики, насчитывается более 1,2 миллиона. И это зачастую совсем не фронтовики времен Второй мировой войны, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Для рядового украинца ветеран – это тот, кто прошел Вторую мировую войну. Однако у государства гораздо более широкое понимание этого понятия, для него ветераны – это еще и те, кто воевал на территории других государств, пока находился в составе армии Советского Союза, пострадавшие от нацизма и тому подобное. Сколько именно в Украине осталось настоящих ветеранов, государство посчитать не может, поскольку не имеет соответствующего механизма. Считать, сколько осталось живых участников Второй мировой войны, берутся социологи. "Это 1926-й год рождения и раньше. Если мы возьмем в общей численности населения, то это будет примерно около 200 тысяч человек сейчас. Это в общей численности населения – где-то 0,5% населения сейчас", - говорит заместитель директора института демографии Александр Гладун.

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А если учесть, что большинство женщин и часть мужчин из разных причин участия в войне не принимали, то цифра может сократиться примерно вдвое. И несмотря на это, ежегодно на парадах появляются так называемые псевдоветераны – люди, которые даже на первый взгляд проверку по возрасту не проходят. Сколько ветеранов получают соответствующую пенсию, журналисты пытались узнать в Пенсионном фонде. И времени на ответ там не нашли.