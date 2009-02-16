Грузия настаивает на сохранении безвизового режима с Украиной

По предположению грузинской стороны, визовый режим между Грузией и Украиной пересмотрен не будет.

Как заявил замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагания на пресс-конференции, соответствующие "заявления украинской стороны были мотивированы криминогенной ситуацией в стране, однако не думаем, чтобы ситуация была так критична, чтобы вызывала необходимость пересмотра визового режима между странами".

«Конечно же, состоятся консультации с украинской стороны. Мы надеемся, что после встреч ситуация урегулируется», - цитирует его "Грузия-онлайн".

Министерство внутренних дел Украины призывает власти к вводу визового режима с Грузией и Молдовой, пишет грузинский сайт. По заявлению главы МВД Украины Юрия Луценко, это необходимо сделать, чтобы поставить точку свободным действиям этнических преступных групп в Украине.