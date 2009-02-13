Луценко: молдаване ездят с румынскими паспортами, да и с грузинами беда

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обратился в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предложить соответствующим ведомствам Молдовы и Грузии усилить контроль за перемещением лиц, которые могут представлять социальную опасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Особенно нас беспокоят представители Кавказского региона. Я могу официально сказать, что написал обращение в Министерство иностранных дел (Украины) с просьбой предупредить Грузию и Молдову», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, большой проблемой является безвизовый режим в случае с гражданами Молдовы, которые, используя полученные ранее румынские паспорта, с территории Украины попадают в страны Европейского Союза - Польшу и Словакию.

Относительно Грузии Луценко отметил, что многие преступные группировки, состоящие из граждан этой страны, занимаются квартирными кражами в Украине.

«А с другой стороны, все мои личные симпатии, дружба с грузинскими городами, но более 150 групп занималось квартирными кражами», - цитирует министра Обком.

По словам Луценко, сейчас эта проблема является чрезвычайно острой.