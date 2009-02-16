В центре Киева задержали группу "барсеточников"
20:37, 16 февраля 2009Общество
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Оба задержанных - граждане Грузии
Сегодня днем сотрудники уголовного розыска киевской милиции для задержания группы «барсеточников» вынуждены были применить оружие для отстрела патронов с резиновыми пулями.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в городе Киеве, инцидент произошел около 14.00 на ул. Шота Руставели.
По информации ЦОС, группа лиц украла из автомобиля "Лексус" портфель с документами. Во время задержания двое воров пытались оказать сопротивление сотрудникам милиции, в результате чего после предупредительного выстрела в воздух, они применили указанное оружие, ранив двух воров.
Еще одному удалось скрыться, сейчас его разыскивают.
Оба задержанных - граждане Республики Грузия.
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