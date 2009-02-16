В центре Киева задержали группу "барсеточников"

Сегодня днем сотрудники уголовного розыска киевской милиции для задержания группы «барсеточников» вынуждены были применить оружие для отстрела патронов с резиновыми пулями.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в городе Киеве, инцидент произошел около 14.00 на ул. Шота Руставели.

По информации ЦОС, группа лиц украла из автомобиля "Лексус" портфель с документами. Во время задержания двое воров пытались оказать сопротивление сотрудникам милиции, в результате чего после предупредительного выстрела в воздух, они применили указанное оружие, ранив двух воров.

Еще одному удалось скрыться, сейчас его разыскивают.

Оба задержанных - граждане Республики Грузия.