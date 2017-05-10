18 дней работы одноязычного сайта Евровидения стоят почти 100 тысяч гривен - Prozorro

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заключила соглашение на сумму 97,5 тысяч гривен с ФЛП «Дунюшкин» на «креативное обслуживание» официального веб-портала Евровидения eurovision.ua. Такая информация содержится на ProZorro, передает Радио Свобода.

Согласно договору, заключенному 2 мая, креативное обслуживание включает подготовку новостного контента для сайта, фотосъемку и обработку фотографий, а также "любые иные дополнительные услуги", которые могут согласовываться сторонами дополнительно.

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Несмотря на то, что сделка заключена 2 мая, срок действий договора определен как 26 апреля – 20 мая 2017 года.

Условиями договора предусмотрена предоплата в размере 80% от стоимости услуг.

Официальный веб-портал Евровидения eurovision.ua содержит информацию только на украинском языке.

Напомним, по данным с Prozorro, ведущие Евровидения Александр Скичко, Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук будут одеты в костюмы общей стоимостью 894 тысячи гривень. У каждого из ведущих - по семь костюмов. В частности, два костюма украинского бренда Lake Studio стоят 140 тысяч гривень (пиджаки оценили в 47 тысяч гривен, а брюки — в 23 тысячи), еще три костюма от дизайнера Elena Burenina — 150 тысяч.

Первый полуфинал Евровидения-2017 состоялся 9 мая, второй состоится 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.