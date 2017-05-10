Слова благодарности и пророческий сон о Евровидении: финалисты конкурса дали пресс-конференцию (видео)

После объявления результатов представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии посетили свою первую пресс-конференцию в статусе финалистов Евровидения-2017.

Как сообщает ТСН, основным лейтмотивом от артистов была безграничная благодарность зрителям, которые отдали за них свои голоса. К слову, финалистов определяли по сумме баллов от членов национального жюри государств и голосования публики.

У группы-представителя Молдовы Sunstroke Project журналист спросил, позвонили ли ребята своим мамам после прохождения в финал. На это они отметили, что обязательно попробуют это сделать.

Оригинальная представительница Азербайджана Dihaj поблагодарила за понимание своего номера и постановки.

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Кася Мось из Польши постановила: "Финляндия, Латвия – я вас люблю", имея в виду конкурсантов из этих стран. Этим артистка выразила свою симпатию к их номерам и добавила, что они также достойны финала.

Самобытный Сальвадор Собрал из Португалии подчеркнул: ощущения от попадания в финал "Евровидения-2017" - замечательные.

"Люди поняли песню, текста они не понимали, но это показывает, что музыка – международный язык. Когда я пою от сердца, когда это не пластиковое – люди почувствуют это", - отметил парень.

При этом, важной темой, которую осветил представитель Португалии стали права беженцев. Сальвадор пришел на пресс-конференцию в тематическом свитшоте и сорвал аплодисменты своей речью-объяснением такого шага.

Арцвик из Армении пообещала: "Сделаю все возможное, чтобы полететь так высоко, как смогу". Очевидно такая метафора касалась ее названия композиции Fly with me (Полетели со мной).

Самый молодой конкурсант, 17-летний Исайя из Австралии, четко дал ответ на вопрос, что его страна будет делать в случае выигрыша при невозможности принять конкурс у себя из-за правила.

"Если Австралия выиграет, мы выберем страну, где можно провести "Евровидение". Избрание для представления Австралии здесь стало мечтой, которая сбылась. И теперь я в финале. Спасибо", - сказал он.

Ховиг из Кипра засыпал словами благодарности свою команду и фанов и назвал пребывание его страны в финале – достижением.

Представительница Бельгии Бланш от волнения довольно прерывисто отвечала на вопросы прессы. При чем, эмоции захлестнули девушку как во время исполнения песни, так и во время конференции.

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"Нас назвали последними, мы очень волновались и даже настраивали себя, что отсутствие нас в финале это уже не так плохо. Но мы очень счастливы", - призналась она и сказала, что не может полностью ответить на это вопрос. Девушка извинилась, а зал поддержал ее громкими аплодисментами.

Деми из Греции подчеркнула: в случае выигрыша, ее страна в силах провести у себя "Евровидение-2018", поскольку, по ее словам, "мы все можем".

Один из фаворитов букмекеров, Робин Бенгтссон на довольно провокационный вопрос: как он считает, кто победит, Швеция или Италия (на которую также "ставят") – сказал следующее.

"Думаю, есть много достойных песен, не только от конкурсанта из Италии. Сейчас я наслаждаюсь этим путем и хочу увидеть, как далеко заеду", - подытожил артист.

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Представительнице Армении, Арцвик, оказывается приснился пророческий сон об участии в "Евровидении".

"Мне снилось, что я на сцене "Евровидения". Это сбылось. Я счастлива. Это является месседжем моей песни: чтоб мечты сбывались", - призналась она.

Наконец, исполнители путем жеребьевки выбрали, в какой из частей финала выступят. Так, Молдова, Азербайджан, Португалия, Польша и Армения представят конкурсные композиции в первой части, а Греция, Швеция, Австралия, Кипр и Бельгия – во второй.

Впереди еще второй полуфинал "Евровидения-2017", который определит еще десятку финалистов. А решающий этап конкурса состоится 13-го мая на главной арене – Международном Выставочном Центре на Левобережной.