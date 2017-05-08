В Крыму российские силовики избили и увезли в неизвестном направлении сына председателя Судакского меджлиса

Во время обыска в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ільвера Аметова силовики избили его сына и увезли в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на Аметова сообщает "Крым.Реалии".

«У меня дома этнографический музей и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят», – сказал Аметов.

Читайте такжеМеджлис крымско-татарского народа подал жалобу в ЕСПЧ на Россию

Утром 8 мая председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев на своей странице в Facebook написал, что у председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова проводят обыск. «Очевидно, новая волна репрессий в отношении членов Меджлиса», – написал Смедляев.

В декабре 2015 года российские силовики также провели обыск в доме председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что одновременно с обыском у Аметова было оцеплен квартал компактного проживания крымских татар в поселке Капсихор (Морское), расположенном в 20 км от Судака. Чубаров добавил, что причиной оцепления стал обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза.