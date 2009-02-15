В Украине вспоминали погибших в «Афганской войне»

Официальные церемонии

В Киеве состоялась официальная церемония в память о жертвах Афганской войны 1979-1989 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня официальные лица возложили цветы и венки к памятнику Воинам Афганцам.

Церемония началась на 10 минут раньше запланированного времени, сразу после прибытия к памятнику в 9.50 Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА.

В церемонии возложения цветов также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр труда и социальной защиты Людмила ДЕНИСОВА, министр природных ресурсов Георгий ФИЛИПЧУК, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель председателя КГГА Сергей РУДЫК, председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Возложив цветы, официальные лица направились в Украинскую православную церковь «Воскресенье Христово», которая является храмом-памятником жертвам афганской войны 1979-1989 годов.

В церкви состоялось богослужение в память о погибших воинах-интернационалистах.

В регионах

Севастополь

В Севастополе открыли аннотационные доски всем 15 погибшим в годы войны в Афганистане воинам-интернационалистам - выходцам из Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, в 4-х школах и 2-х ПТУ города в торжественной обстановке, в ходе митингов были установлены последние 6 таких досок. Решение об увековечении памяти всех погибших на «Афганской войне» ранее было принято на заседании правления Севастопольской городской организации Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

В Севастополе мероприятия, посвященные 20-й годовщине вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан, продолжились панихидой по погибшим, проведенной во Владимирском соборе. В помещении Русского драматического театра имени А.В.Луначарского начнется торжественное собрание, которое завершится праздничным концертом. В фойе театра будет представлена тематическая фотовыставка.

Также в городе возложат цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, после чего планируется шествие колонны по улице Ленина до сквера воинов-интернационалистов. В сквере состоится возложение гирлянды и цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане, затем - торжественное открытие мемориальной доски и номера (на борту) на памятнике-БМП (как сообщал УНИАН, боевая машина пехоты была установлена здесь год назад). В 17.00 у памятника севастопольцам, погибшим в Афганистане, проведут мероприятие под названием «Зажги свечу», инициированное Украинским Союзом ветеранов Афганистана.

Полтава

Первых посетителей принял в Полтаве Музей военных конфликтов ХХ века (ул. Парковая, 5). Его открытие посвятили 20-ой годовщины вывода войск из Афганистана.

Как сообщил УНИАН инициатор создания музея - депутат Полтавского областного совета, в прошлом участник войны в Афганистане Юрий ЦОМАРТОВ, музей «народный», ведь все экспонаты были собраны исключительно силами членов организации и жителей города. В экспозиционной зале во внимание посетителей стенды с фоторепортажами о ходе боевых действий, воспоминания ветеранов, книга памяти, изображения памятников, установленных в районах области и посвященных погибшим во время военных акций на территории других государств, уголок «быта солдата», военная амуниция и т.п.

Своеобразной «изюминкой» экспозиции является земной шар, на который сверху и снизу нацелены мины. В этом экспонате заложена главная идея создания музея: категорическое отрицание войны и в память о солдатах, погибших в боях за Родину.

Чернигов

В Чернигове возле памятника Воинам-интернационалистам состоялся митинг к 20-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, возложить цветы к памятнику, встретиться и вспомнить своих боевых побратимов пришли около тысячи ветеранов Афганистана и участников военных действий в других странах, их родные и близкие.

Также в Чернигов прибыли делегации ветеранов-афганцев почти из всех районов Черниговской области.

Участники митинга минутой молчания почтили память уроженцев Черниговской области, которые не вернулись домой с Афганской войны. Лицеисты черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой установили возле памятника 115 зажженных свечей - по количеству черниговцев, погибших или пропавших без вести в Афганистане.

В выступлениях руководства области и города прозвучали призывы с уважением относиться к воинам-интернационалистам, хранить память о погибших земляках.

В частности черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, который возглавляет областное отделение Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА), отметил, что 15 февраля для ветеранов Афганистана всегда является днем памяти и воспоминаний. «Это не только день вывода советских войск из Афганистана и завершение военной операции, но и день единства афганского братства и светлой памяти не вернувшихся», - сказал он.

По словам А.СОКОЛОВА, воины–интернационалисты, пройдя через испытания и преодолев трудности, и сегодня чувствуют силу единства в решении вопросов социальной и правовой защиты. В этом направлении активно работают областное отделение и Черниговская городская организация УСВА. За время, что прошло после окончания Афганской войны, около 260 семей ветеранов Афганистана улучшили свои жилищные условия. Каждый год часть ветеранов лечится и оздоравливается за счет общественной организации. При содействии организации в Черниговской области установлено более 10 памятников и памятных знаков и свыше 20 мемориальных досок в честь погибших воинов-интернационалистов.

Всего в Черниговской области проживает 4900 участников боевых действий в Афганистане и 200 человек, которые выполняли интернациональный долг в других странах мира.

Луцк

В Луцке сегодня состоялись мероприятия, посвященные Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 20-й годовщины вывода войск бывшего СССР с республики Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, чествование началось с тематического концерта-реквиема "Афганистан: 20 лет спустя…", состоявшегося в Волынском областном академическом украинском музыкально-драматическом театр имени Т.Г. Шевченко. С речами к собравшимся обратились представители местной власти, активисты областной и районных организаций Украинского союза ветеранов Афганистана.

В своем выступлении глава облгосадминистрации Николай РОМАНЮК отметил, что "за 9 лет сквозь ад необъявленной войны прошли две с половиной тысячи волынян. К сожалению, не всем удалось вернуться с чужбины невредимыми, а имена 70 погибших юношей навечно останутся в наших сердцах и памяти…". Также Н.РОМАНЮК вручил государственные награды и отличия облгосадминистрации активистам областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана.

Также участники концерта-реквиема пересмотрели кадры с документального фильма "Сыновья-сыночки" и афганской документальной кинохроники.

Затем состоялось шествие по улицам областного центра и возложение цветов к подножию памятника погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам на Мемориальном комплексе в Луцке.

В рамках мероприятия также была организована полевая кухня с солдатской кашей.

Харьков

Сегодня в Харькове состоялись мероприятия по случаю 20-й годовщины со дня вывода советских войск с Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, утром в городе состоялся Мемориальный марш, участники которого прошли за военным бронетранспортером по проспекту Ленина к Мемориалу памяти воинов, погибших в Афганистане, где возложили венки и провели митинг-реквием, а также поминальную панихиду.

“В этот день мы должны вспомнить ребят, которые не вернулись из той войны. Вечная им память, и пусть их подвиг, их высокие этические качества всегда служат нам образцом, принуждая двигаться вперед”, - сказал, выступая на митинге глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

Сегодня, отметил руководитель области, обращаясь к ветеранам, "в стране очень непростое время и Украине как некогда нужны сильные люди". "Афганцы - сильные люди и, думаю, что страна может полностью положиться на вас", - отметил руководитель области.

В своих выступлениях представители ветеранских организаций поблагодарили областную власть, которая, по их мнению, в нынешнее трудное время помогает вдовам и матерям погибших воинов и бывшим воинам.

Кировоград

Сегодня в Кировограде около тысячи человек приняли участие в мероприятиях, посвященных чествованию участников боевых действий, которые воевали на территории других государств.

Как передает корреспондент УНИАН, они прошли по центру городу и приняли участие в возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Специально по случаю 20-й годовщины вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан на центральной площади Кировограда воспитанники спецназа местной воинской части устроили показательные выступления боевых искусств.

По информации управления внутренней политики облгосадминистрации, в составе ограниченного контингента в Афганистане воевали около 5 тысяч выходцев из Кировоградской области, практически каждый третий из них награжден боевыми медалями. За время войны, с 1979 по 1989 годы 114 кировоградских юношей погибли, 2 пропали без вести.