МВД нужны суперпрофи из Луганска и Днепропетровска

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что сотрудники Луганского и Днепропетровского областных главков милиции должны занять высокие должности в Министерстве внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналистов.

«Сегодня суперпрофессионалы из луганской и днепропетровской школ будут занимать высокие должности в МВД», - сказал он.

«Я руководствовался и руководствуюсь принципом не личной симпатии, а профессионализмом», - подчеркнул министр.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность в том, что ему удалось «отучить» сотрудников милиции «от формального подхода на "плюс два" дать статистику улучшения и на "минус два" ухудшения ситуации».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 февраля, министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО представил в Днепропетровске нового начальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Анатолия НАУМЕНКО.